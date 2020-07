Vendredi, le parlement bruxellois tiendra sa dernière séance avant les vacances parlementaires. L’occasion pour Ridouane Chahid, président du groupe PS au parlement bruxellois, de dresser le bilan de cette première année de législature. "Je suis satisfait d’un certain nombre d’avancées, notamment en matière de droits des femmes. Nous avons travaillé à la mise en place d’une commission Égalité des chances et droits des femmes mais aussi à des résolutions qui responsabilisent les institutions, comme celle qui instaure un dispositif de signalement des violences conjugales dans les pharmacies."

Quelles sont les autres priorités des députés socialistes bruxellois ?

La participation citoyenne. Le parlement a abaissé le seuil du droit de pétition à 1 000 signatures et approuvé la création de commissions mixtes citoyens-députés. Ce sont des avancées importantes qui doivent permettre aux Bruxellois de s’impliquer véritablement dans la gestion de leur Région. En tant que première formation bruxelloise, on a porté ce projet de commissions mixtes et on veillera à le mettre en œuvre ces quatre prochaines années. L’objectif est que