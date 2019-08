"Chacun doit prendre le temps d'investir ses compétences et de travailler collectivement pour apporter des réponses concertées et crédibles pour améliorer la fiscalité environnementale", a affirmé mercredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

M. Vervoort a également dit n'avoir aucun doute que chaque membre du gouvernement bruxellois s'inscrive dans cette dynamique. Il réagissait ainsi aux propos de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) à propos de la perspective de l'instauration d'un péage urbain à Bruxelles. Elke Van den Brandt (Groen), a annoncé dans L'Echo et De Tijd qu'elle voulait instaurer un prélèvement à tarif variable pour tous les véhicules circulant à Bruxelles d'ici la fin de la législature.

L'accord de gouvernement insiste sur le "souhait" de conclure un accord de coopération entre Régions mais la mandataire écologiste estime que, si cette concertation n'aboutit pas, Bruxelles doit tout de même avancer d'ici 2024.

Cette sortie médiatique a engendré de nombreuses réactions négatives, dans l'opposition, mais aussi auprès du partenaire libéral flamand de la majorité bruxelloise. Le ministre Open Vld des Finances Sven Gatz a ainsi jugé les propos de sa collègue écologiste "prématurés". "Il est écrit dans l'accord de gouvernement bruxellois que la Région bruxelloise se concertera, dans le cadre du Plan national Climat, avec les Régions wallonne et flamande sur un prélèvement kilométrique intelligent à Bruxelles. Tant que les gouvernements wallon et flamand ne sont pas formés et tant que cette concertation n'a pas eu lieu, toute déclaration sur ce point de membres du gouvernement bruxellois est prématurée", a-t-il expliqué.

De son côté, le ministre-préisdent bruxellois Rudi Vervoort (PS) estime qu'il ne faut pas brûler les étapes.

"Chaque chose en son temps. Certains principes sont inscrits dans la déclaration qui a reçu la confiance du parlement. Maintenant, il faut que chacun prenne le temps d'investir ses compétences et travaille collectivement pour apporter des réponses concertées et crédibles pour améliorer la fiscalité environnementale. Je n'ai pas de doute que chaque membre du gouvernement s'inscrive dans cette dynamique", a-t-il commenté.