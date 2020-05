Selon les informations de nos confrères de la DH, plus de 11 tonnes de cannabis ont été saisis sur le site du Marché Matinal ce lundi matin.

Une saisie historique a eu lieu ce lundi matin au Marché Matinal de Bruxelles (Mabru). L'information est confirmée par le porte-parole et magistrat du parquet de Bruxelles, Denis Goeman: "Je peux vous confirmer à ce stade qu'une importante saisie de résine de cannabis a été effectuée ce lundi matin au Marché Matinal de Bruxelles", dit-il. "Plusieurs suspects ont été interpellés et seront auditionnés dans les prochaines heures par la PJF de Bruxelles. A ce stade, aucun autre commentaire ne sera fait", ajoute Denis Goeman, renvoyant à mardi pour plus d'informations.

Pas moins de 11 tonnes de cannabis ont été saisies. Il pourrait même s'agir de bien plus encore, le comptage de la drogue étant toujours en cours ce lundi après-midi.