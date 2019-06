Riadh Bahri vit à Bruxelles depuis dix ans et a acheté une maison, il y a cinq ans, à Molenbeek. Si le journaliste de la VRT a toujours pris position en faveur de sa commune, il a aujourd'hui décidé de tirer la sonnette d'alarme. Via le réseau social Twitter, l'homme dont le compagnon est venu le rejoindre il y a six mois, dénonce " ce qu'il ne voyait pas jusque là". Le grief principal? La propreté de la commune bruxelloise. Photos à l'appui, le journaliste pointe du doigt les nombreux déchets et immondices qui s'entassent sur les trottoirs. " Les gens se permettent de tout jeter dans les rues parce qu'on le tolère, regrette-t-il. Des encombrants ménagers restant dans la rue parfois plusieurs semaines sans que quiconque fasse quoi que ce soit, la vile prend des airs de décharge".













Mais Riad Bahri ne s'arrête pas là. En effet, selon ce dernier, s'est installé un certain climat d'insécurité. " Des groupes consomment de l'alcool à notre carrefour", explique-t-il dénonçant les agressions sur la voie publique. Mais le journaliste de la VRT regrette également de ne plus pouvoir donner la main à son compagnon. " Nous nous lâchons la main dès que nous passons le canal quand nous rentrons à la maison, déplore-t-il. Parce que, oui, c'est le 'nouveau normal' mais mon petit ami et moi ne trouvons pas ça normal du tout".













Une situation devenue insupportable à un point tel que le couple envisage de quitter Molenbeek. " Cela doit changer, sinon nous quitterons la commune en 2020, comme beaucoup avant moi et certainement, beaucoup après moi", lance-t-il.





Mais Riadh Bahri tient tout de même à être clair: son cœur se trouve bel et bien à Molenbeek. "Il faut juste parfois crier fort pour se faire entendre", explique-t-il espérant voir disparaître de sa rue les immondices qui y traînent depuis plus de deux semaines.