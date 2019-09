L’idée : plus d’équité, moins de contestations… Des divergences subsistent néanmoins entre les communes.

Le règlement général de police destiné à sanctionner les incivilités (propreté, sécurité publique, stationnement, tranquillité publique, espaces verts, etc.) va être harmonisé entre les 19 communes bruxelloises. La version finale de ce règlement fait l’objet d’un consensus entre les 19 bourgmestres et sera validée lors de la prochaine conférence des bourgmestres prévue à la fin du mois. Il reviendra ensuite dans les conseils communaux pour un vote et une mise en application.

(...)