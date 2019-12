Dès le 1er janvier, Schaerbeek modifie sa politique de stationnement. En effet, deux gros changements vont avoir lieu sur le territoire schaerbeekois en matière de parking.

Dès 2020, absolument toutes les zones bleues de la commune deviennent zones vertes. Chaque place de parking devient ainsi payante via les horodateurs. Le but? Simplifier la compréhension pour les usagers, favoriser le stationnement pour les riverains et moderniser la gestion du stationnement, explique la commune qui rappelle que le stationnement dans ces zones est gratuit pour les riverains qui ont une carte. Sauf contre-indication sur les horodateurs, le stationnement en zone verte est payant du lundi au samedi de 9h à 21h.

Deuxième gros changement à Schaerbeek; ça sera désormais l'agence régionale parking.brussels qui aura la gestion du stationnement sur le territoire de la commune. Elle est la 9e commune de la Région bruxelloise à opter pour parking.brussels, après Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek, Ganshoren, Anderlecht, Forest, Jette, Evere et Ixelles.

Le contrôle sera dès lors effectué par des agents de parking.brussels, à pied ou via des voitures ou scooters équipés de caméras (scan car et scan scooter), qui scannent les plaques des voitures stationnées et vérifient que leur numéro figure bien dans le système.

À noter que, dès le 1er janvier, a délivrance des cartes de stationnement est entièrement confiée à l’agence régionale parking.brussels. C’est à elle qu’il faudra désormais s’adresser pour tout ce qui concerne les cartes de riverains, les tickets visiteurs pour une journée, les cartes pour entreprises, etc. L’antenne schaerbeekoise de parking.brussels sera installée au n°12 de la place Colignon, au coin avec la rue Verwée.

Et pour les détenteurs d'une carte riverain, pas d'inquiétude. Cette dernière reste valable jusqu’à son terme et sera reprise dans la base de données de parking.brussels dès le 1er janvier 2020. Enfin, les cartes visiteurs déjà en possession des Schaerbeekois restent valables. A partir du 1er janvier 2020, les nouvelles cartes deviendront toutefois virtuelles, sous forme de codes à activer par SMS. Pour un montant de 5€, ces cartes permettent de stationner toute la journée en zone verte. Elles sont vendues uniquement aux résidents ou entreprises de Schaerbeek qui peuvent les mettre à disposition de leurs visiteurs. La limite annuelle est de 100 codes par ménage ou entreprise.