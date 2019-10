La pratique ne serait pas illégale.

Depuis le mois de septembre, le chaîne Youtube "Cache Cash" organise des chasses aux billets dans les communes bruxelloises, avec à chaque fois un montant de 150 (vrais) euros à la clé. La RTBF a pu contacter le Bruxellois qui gère cette page de manière anonyme. Les billets sont emballés dans du plastique puis cachés derrière un poteau de signalisation, un buisson, enterrés sous un tas de terre.

Ces chasses se sont déjà passées à Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem, Saint-Gilles ou encore à Schaerbeek.

Le principe du jeu : “Je dissimule l’argent. Vous le cherchez. Je vous donne des indices. Vous reconnaissez l’endroit ? Vous trouvez ? Vous gardez l’argent ! C’est aussi simple que ça !", annonce le responsable de la chaîne Youtube.

La chaîne compte pour le moment 300 abonnés. Mais l'auteur espère bien faire augmenter sa communauté, ainsi que, de facto, les montants qui seront dissimulés dans l'espace public. “Je cache 1500 euros dès qu’on atteint les 1000 abonnés. 1500 euros en billets de 100, que des billets verts“, ajoute-t-il.

L’auteur compte autofinancer son activité par la publicité et les rémunérations de Youtube en fonction du nombre d’abonnés et du nombre d’heures de vues des vidéos.

Contactée par la RTBF, la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Nord explique que l'activité n'est pas illégale. “En apparence il n’y a pas d’infraction commise à l’organisation de cette chasse au trésor dans l’espace public, même si c’est de l’argent qui est mis en jeu et qu’a priori il n’y a pas de contrepartie demandée“, explique la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Nord.

Seul souci : si ce jeu provoque des troubles à l'ordre public. "Pour toute organisation d’un événement dans l’espace public a fortiori qui pourrait engendrer un rassemblement, voire des troubles à l’ordre public si jamais plusieurs personnes trouvent au même moment l’argent et en viennent à des bagarres ou des tensions, il y a lieu de demander l’autorisation à l’autorité administrative à savoir le bourgmestre qui, avec nos services, analysera l’opportunité et la possibilité d’organiser cet événement en fonction des risques encourus. Ici, aucune demande n’a été faite. Et donc, il y a un souci à ce niveau-là.