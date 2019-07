► Voici les lignes qui seront touchées:





Perturbations le samedi 6 juillet

1e étape du Tour dans et autour de Bruxelles

Tram 8

De 12h à 19h, les trams 8 sont interrompus entre les arrêts Herrmann-Debroux et Musée du Tram.

Tram 19

Jusqu’à 14h, les trams 19 sont interrompus entre les arrêts Besme et Collège Sacré-Cœur.

Tram 51

Jusqu’à 14h, les trams 51 sont interrompus entre les arrêts Arts et Métiers et Belgica.

Tram 81

De 12 à 19h, les trams 81 sont interrompus entre les arrêts Merode et Montgomery.

Tram 82

Jusqu’à 14h, les trams 82 sont interrompus entre les arrêts Karreveld et Berchem Station.

Tram 92, 93

Les trams 92 et 93 sont interrompus entre les arrêts Louise et Botanique.

Bus 13

Jusqu’à 14h, les bus 13 sont interrompus entre les arrêts Riethuisen et Simonis. Après l’arrêt Riethuisen, les bus sont déviés vers Belgica (correspondance métro) via Miroir.

Bus 14

De 12h à 19h, les bus 14 sont interrompus entre les arrêts Tour et Taxis et Gare du Nord.

Bus 20

Jusqu’à 14h, les bus 20 sont déviés entre les arrêts Bénès et Avenue du Port par Belgica (correspondance métro) et l’arrêt Miroir.

De 12h à 19h, les bus 20 sont interrompus entre les arrêts Tour et Taxis et Gare du Nord.

Bus 27

Les bus 27 sont déviés entre les arrêts Trône et Grand Sablon via Louise.

De 12h à 19h, les bus 27 direction Gare du Midi sont déviés entre Georges Henri et Merode.

Bus 29, 63, 65, 66

Jusqu’à 13h, les bus 29, 63, 65 et 66 sont interrompus entre les arrêts Parc et De Brouckère.

Bus 33

Jusqu’à 13h, la ligne de bus 33 n’est pas exploitée.

Bus 36

Dès 12h, les bus 36 sont interrompus entre les arrêts Chant d’Oiseau et Mareyde.

Bus 38

Les bus 38 sont interrompus entre les arrêts Trône et Gare Centrale. Après l’arrêt Trône, les bus sont déviés vers Louise.

Bus 46

Jusqu’à 14h, les bus 46 :

Direction Moortebeek sont déviés entre les arrêts Neerpede et Westland Shopping

Direction Anneessens sont déviés entre les arrêts Westland Shopping et Vanhellemont

Bus 49

Jusqu’à 14h, les bus 49 sont interrompus entre les arrêts Prince de Liège et Miroir. Après l’arrêt Prince de Liège, les bus sont déviés vers la Gare de l’Ouest (correspondance métro). Après l’arrêt Miroir, les bus sont déviés vers Belgica (correspondance métro).

Bus 53

Les bus 53 sont déviés entre Bockstael Gare et De Wand via le Parking C au Heysel.

Bus 54

Les bus sont prolongés depuis l’arrêt Trône vers l’arrêt Luxembourg. L’arrêt Trône est déplacé dans la rue du Luxembourg.

Bus 58

De 12h à 18h30, les bus 58 sont interrompus entre les arrêts Masui et Yser.

Bus 61

De 12h à 18h30, les bus 61 sont interrompus ente les arrêts Gare du Nord et Botanique, et entre les arrêts Merode et Montgomery.

Bus 71

Les bus 71 sont interrompus entre les arrêts Porte de Namur et De Brouckère. Après l’arrêt Porte de Namur, les bus sont déviés vers Louise.

Bus 75

Jusqu’à 14h, les bus 75 sont déviés entre les arrêts Hôpital Joseph Bracops et Westland Shopping, et interrompus entre les arrêts Westland Shopping et Bon Air.

Bus 80

De 12h à 19h, les bus 80 direction Porte de Namur sont déviés entre les arrêts Georges Henri et Merode.

Bus 86

Jusqu’à 14h, la ligne de bus 86 n’est pas exploitée.

Bus 87

Jusqu’à 14h, les bus 87 sont interrompus entre les arrêts Beekkant et Thym et entre les arrêts Riethuisen et Simonis. Après l’arrêt Riethuisen, les bus sont déviés vers Belgica (correspondance métro).

Bus 88

De 12h à 19h30, les bus 88 sont interrompus entre les arrêts Tour et Taxis et De Brouckère.

Bus 89

Jusqu’à 14h, les bus 89 sont interrompus entre les arrêts Westland Shopping et Peterbos et entre les arrêts Etangs Noirs et Picard.

Bus 95

Les bus 95 sont déviés entre les arrêts Trône et Grand Sablon via Louise.

Perturbations le dimanche 7 juillet

2e étape du Tour dans Bruxelles

Tram 4

Jusqu’à 20h, les trams 4 sont prolongés jusqu’à Heysel depuis la Gare du Nord, et jusqu’à Buyl depuis Churchill.

Tram 7

Jusqu’à 20h, la ligne de tram 7 n’est pas exploitée.

La ligne de tram 4 circule entre les arrêts Vanderkindere et Buyl. Un bus navette 23 circule entre Buyl et Merode, les trams 62 remplacent les trams 7 entre Meiser et Pétillon.

Tram 8

Jusqu’à 20h, les trams 8 sont interrompus entre les arrêts Louise et Musée du Tram.

Tram 25

Jusqu’à 20h, les trams 25 sont interrompus entre les arrêts Pétillon et Boondael Gare.

Tram 62

Jusqu’à 20h, les trams 62 sont interrompus entre les arrêts Meiser et Da Vinci. Après l’arrêt Meiser, les trams continuent jusqu’à Pétillon via l’itinéraire du tram 25.

Tram 81

Jusqu’à 20h, les trams 81 sont interrompus entre les arrêts Merode et Montgomery.

Tram 92

Jusqu’à 20h, les trams 92 sont interrompus entre les arrêts Princesse Élisabeth et Schaerbeek Gare.

Bus 17

Jusqu’à 20h, les bus 17 ne circulent pas entre les arrêts Les Trois Tilleuls et Heiligenborre.

Bus 21

Jusqu’à 20h, les bus 21 sont interrompus entre les arrêts Colonel Bourg et Plasky. Après l’arrêt Colonel Bourg, les bus venant de Brussels Airport sont déviés vers Tomberg (correspondance métro).

Bus 27

Jusqu’à 20h, la ligne de bus 27 n’est pas exploitée.

Bus 28

Jusqu’à 20h, les bus 28 sont interrompus entre les arrêts Meudon et Brabançonne direction Brabançonne, et entre Brabançonne et Tomberg direction Konkel.

Bus 29

Jusqu’à 20h, les bus 29 sont interrompus entre les arrêts Levie et Plasky.

Bus 34

Jusqu’à 20h, les bus 34 :

Sont déviés entre les arrêts La Chasse et Stratégie par l’itinéraire de la ligne 36 jusqu’à Baron de Castro.

Sont interrompus entre les arrêts Eglise Saint-Julien et Sainte-Anne. Après l’arrêt Eglise Saint-Julien, les bus sont déviés vers Herrmann-Debroux par l’itinéraire du bus 72. L’arrêt Vandromme direction Porte de Namur est desservi.

Bus 36

Jusqu’à 20h, les bus 36 sont interrompus entre les arrêts Chant d’Oiseau et Mareyde.

Bus 38

Les bus 38 sont interrompus entre les arrêts Trône et Gare Centrale. Après l’arrêt Trône, les bus sont déviés vers Louise.

Bus 41

Jusqu’à 20h, les bus 41 sont interrompus entre les arrêts Brésil et Montana. Après l’arrêt Brésil, les bus sont déviés vers Thieffry via ULB, Cimetière d’Ixelles et Delta.

Bus 53

Les bus 53 sont déviés entre Bockstael Gare et De Wand via le Parking C au Heysel.

Bus 54

Les bus sont prolongés depuis l’arrêt Trône vers l’arrêt Luxembourg. L’arrêt Trône est déplacé dans la rue du Luxembourg.

Bus 58

Jusqu’à 20h, les bus 58 sont interrompus entre les arrêts Docks Bruxsel et Yser.

Bus 59

Jusqu’à 20h, les bus 59 sont déviés entre les arrêts Verboekhoven et Anatole France.

Bus 61

Jusqu’à 20h, les bus 61 sont interrompus entre Merode et Montgomery.

Bus 63

Jusqu’à 20h, les bus 63 sont interrompus entre Meiser et Cimetière de Bruxelles.

Bus 64

Jusqu’à 20h, les bus 64 sont déviés entre les arrêts Notre-Dame et Patrie.

Bus 65

Jusqu’à 20h, les bus 64 sont déviés entre les arrêts Notre-Dame et Coteaux.

Bus 66

Jusqu’à 20h, les bus 66 sont déviés entre les arrêts Conscience et Azalées.

Bus 71

Jusqu’à 20h, les bus 71 :

Sont interrompus entre les arrêts Porte de Namur et De Brouckère. Après l’arrêt Porte de Namur, les bus sont déviés vers Louise.

Sont interrompus entre les arrêts Delta et Buyl.

Direction Buyl sont déviés entre les arrêts Flagey et Buyl via Germoir et Etterbeek Gare.

Bus 72

La ligne de bus 72 n’est pas exploitée.

Bus 79

Jusqu’à 20h, les bus 79 sont interrompus entre les arrêts Colonel Bourg et Schuman. Après l’arrêt Colonel Bourg, les bus sont déviés vers Tomberg (correspondance métro) via Meudon.

Bus 80

Jusqu’à 20h, les bus 80 sont interrompus entre les arrêts Meudon et Merode. Après l’arrêt Meudon, les bus sont déviés vers Tomberg (correspondance métro).

Bus 95