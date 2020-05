Alors qu'ils patrouillaient boulevard Anspach pour s'assurer du respect des mesures de déconfinement, des policiers bruxellois sont tombés nez-à-nez avec une automobiliste très particulière.

Une petite fille, à bord d'une voiture électrique miniature, était en effet de sortie avec son papa. Attendris par la scène, les policiers ont décidé de contrôler la jeune fille, de la plus mignonne des manières. Après lui avoir demandé ses papiers et son permis de conduire, ils ont constaté que la conductrice était en ordre et l'ont donc laissé repartir. Une scène touchante filmée par le papa de la fillette et partagée sur Twitter par Michel Goovaerts, le chef de corps de la police bruxelloise.

Une minute tendresse plus que bienvenue !