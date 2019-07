Selon les infos de la DH, deux suspects ont été interpellés dimanche matin à bord d'une camionnette chargée de trottinettes volées.

Alors qu'elles ont récemment débarqué sur le territoire bruxellois, les trottinettes partagées Wind font l'objet d'une vague importante de vols.

Ce dimanche matin, une camionnette chargée d'une vingtaine de trottinettes volées a été interceptée par la zone de police Bruxelles Ixelles, à hauteur de la rue de Stassart.

Les trottinettes avaient été volées un peu plus tôt dans la journée, au niveau de la chaussée d'Ixelles et de la place Stéphanie. Les deux individus à bord de la camionnette ont été privés de liberté. Il s'agit d'un certain C.M., né en 92 et de B.Y., même âge. Les deux complices sont sans résidence connue en Belgique.

Ils ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles, nous confirme le magistrat et porte-parole, Denis Goeman. Ce dernier ajoute qu'une information judiciaire est ouverte pour vol et association de malfaiteurs.

Toujours selon les infos de la DH, le préjudice de ce vol est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros.