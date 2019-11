Un nouveau rapport de l’ONG Transport & Environment montre que les services de véhicules avec chauffeur à la demande comme Uber ont tendance à aggraver les problèmes de congestion et de pollution dans les villes européennes. Dans la région bruxelloise, le nombre de licences de voitures de transport avec chauffeur (VTC) - que doivent détenir les chauffeurs qui travaillent avec Uber - est passé d’environ 500 chauffeurs en 2017 à près de 1 800 en 2019. En parcourant plus d’une centaine de kilomètres par jour dans la région de Bruxelles-Capitale (plus de 31 000 km par an), ces centaines de véhicules roulent très majoritairement au diesel ou à l’essence et émettent ainsi une grande quantité d’oxydes d’azote et de particules fines.

Des normes européennes dépassées

La Région bruxelloise est en infraction depuis 2010 pour le dépassement des normes européennes relatives aux concentrations en NO 2 . De plus, en 2018 le seuil de l’Organisation mondiale de la santé était dépassé dans les cinq stations de mesure officielles qui contrôlent les concentrations en particules fines PM2.5. Et comme le montre la décision récente de la Cour de justice européenne, les chiffres officiels ne reflètent probablement pas la réelle envergure du problème. "Chaque année des centaines de Bruxellois meurent prématurément à cause de la pollution de l’air. Il n’est pas acceptable de laisser des entreprises comme Uber ajouter des voitures diesel et essence dans nos rues", explique Pierre Dornier, membre du collectif citoyen Les chercheurs d’air.

Des véhicules électriques d’ici 2025