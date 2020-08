La coupe est pleine pour le bourgmestre d’Uccle. À quelques jours de la rentrée scolaire et d’un potentiel retour massif (?) dans les bureaux de la capitale, Boris Dilliès (MR) sort l’artillerie lourde contre la Ville de Bruxelles, unique gestionnaire du décidément très médiatisé Bois de la Cambre. "On se fiche de sacrifier totalement les Ucclois. Je vais continuer à me battre et, s’il le faut, je saisirai les tribunaux, place-t-il, courroucé. Ce dossier, c’est la chronique d’un chaos annoncé."