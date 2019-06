L'ancien élu communal Ecolo de Saint-Josse-ten-Noode, Kenan Aydogan, a été reconnu coupable de braquage par le tribunal correctionnel de Bruxelles jeudi, écrit dans ses colonnes vendredi La Capitale. Inculpé en février, il avait démissionné le mois suivant. Le 10 février, une agence de paris Ladbrokes avait été braquée vers 22h30. L'ex-conseiller communal était accusé d'avoir repéré les lieux, puis prévenu ses deux complices que la voie était libre.

Le tribunal a octroyé à Kenan Aydogan une suspension probatoire du prononcé. L'ancien élu devra notamment se faire interdire de casino et ne pourra plus se rendre dans des agences de paris sportifs. Quant aux deux autres braqueurs, ils écopent respectivement d'une peine de probation autonome de deux ans et de 40 mois de prison ferme, le second étant en récidive légale. Les deux hommes avaient, de leur côté, pointé la responsabilité de M. Aydogan en tant qu'instigateur des faits.

La démission de l'élu dans la commune de Saint-Josse avait été annoncée par le parti Ecolo le 26 mars. Le trentenaire disait mettre fin à sa carrière politique "pour des raisons personnelles".