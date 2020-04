La petite Lina, 17 mois à peine, et son frère Seyf, bientôt 7 ans, auraient-ils toujours leur papa auprès d’eux si son responsable, dans un Colruyt de Forest, ne lui avait pas refusé l’autorisation de porter masque et gants au motif que, comme le soutient sa famille ? C’est la question qui a été posée à l’enseigne de grande distribution, vendredi, par Mes Abdelhadi Amrani et Carine Liekendael, qui défendent les proches de Mohamed Nahi.

Colruyt a redit, samedi, comprendre "la détresse de la famille. Nous aimerions également rappeler tout d'abord que pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre le décès et le Coronavirus CoVid-19".

Concernant les mesures sanitaires prises au sein des magasins? "Depuis le début de la crise, nous introduisons continuellement des mesures dans tous les magasins de Colruyt Group. Ce faisant, nous suivons les instructions du gouvernement et procédons à des ajustements constants. Notre personnel de vente reçoit des mises à jour quotidiennes."