Un incident très spectaculaire s'est déroulé ce vendredi en début d'après-midi dans la station gare du Midi. "Il semblerait qu'une plaque en inox qui se trouve sur le côté de l'escalator se serait détachée. Elle se serait alors coincée dans le peigne de la marche, faisant ainsi sauter tout le mécanisme", explique Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. "Une personne se trouvait sur l'escalator au moment des faits et a pu sauter in extremis de l'autre côté de la rampe pour se mettre en sécurité."

"Nous n'avons jamais eu ce cas de figure et nous allons maintenant examiner les causes précises de ce déraillement, voir s'il s'agit d'une usure ou d'un acte de vandalisme. Mais je rappelle toutefois qu'il y a un suivi régulier des escalators par des sociétés spécialisées et que c'est la toute première fois que pareil incident survient sur le réseau de la Stib", conclut Françoise Ledune.