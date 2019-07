Un homme, suspecté d'attentat à la pudeur sur une fille mineure d'âge à la Foire du Midi à Bruxelles dimanche, a été mis à disposition d'un juge instruction, a déclaré le parquet de Bruxelles mardi, confirmant une information du journal La Capitale. Le suspect n'est pas connu des services de justice, a précisé le parquet de Bruxelles. Selon La Capitale, il s'agit d'un ressortissant bulgare âgé de 39 ans. Un homme a commis un attentat à la pudeur sur une jeune fille de 15 ans, dans la nacelle d'une des plus grandes attractions de la Foire du Midi à Bruxelles, dimanche soir vers 23h00, rapporte mardi La Capitale. Le parquet de Bruxelles a confirmé qu'un homme avait été interpellé pour ces faits et mis à disposition d'un juge d'instruction. Une information judiciaire a été ouverte pour faits de moeurs sur une mineure.

La victime a raconté que cet homme lui a non seulement caressé la poitrine et les fesses dans la nacelle, mais qu'il a aussi tenté de l'embrasser de force, selon La Capitale. À la sortie de l'attraction, celle-ci a expliqué à sa maman et à sa tante qui l'attendaient ce qui venait de se passer.

Le suspect a ensuite été retrouvé un peu plus loin, à une autre attraction sur la Foire du Midi. Il a violemment été interpellé par la maman de la victime, selon le quotidien. La police est ensuite intervenue.