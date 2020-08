Le promoteur immobilier ION et la société d'investissement flamande Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) viennent de conclure un accord avec le groupe hôtelier Martin's Hotels, dans le cadre du futur réaménagement du site historique Panquin à Tervuren. Les 3,7 hectares de l'ancienne caserne militaire du site classé Panquin à Tervuren vont être restaurés dès le printemps 2021. Le promoteur ION et la société d'investissement PMV ont élaboré un projet de réhabilitation de ce site unique, dont le permis d'urbanisme vient d'être approuvé définitivement, qui prévoit entre autres l'aménagement de logements privés et d'un hôtel.

Ce dernier appartiendra à la chaîne Martin's Hotels.