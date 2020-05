Les pompiers de Bruxelles sont intervenus lundi après-midi pour un feu de toiture dans un immeuble de trois étages, situé chaussée d'Ixelles, près de la place Flagey à Ixelles, a confirmé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers, confirmant une information de BX1.

L'incendie n'a pas fait de blessé et il a été relativement vite maîtrisé. "Le feu a pris au niveau de la mezzanine et s'est propagé à la terrasse, mais il a été relativement vite sous contrôle", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "L'origine est accidentelle et il n'y a aucun blessé", a-t-il ajouté.

Lundi en début d'après-midi, une épaisse fumée noire s'est dégagée depuis un toit des environs de la place Flagey à Ixelles. Des flammes étaient ensuite visibles au niveau du dernier étage d'un immeuble de la chaussée d'Ixelles. Une partie du quartier a été fermé par la police pour permettre l'intervention des pompiers.