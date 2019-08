Proche de la gare du Midi et du canal, l’espace situé entre les rues de la Petite île, des Goujons et la ligne de chemin de fer n’est pourtant pas la zone la plus fréquentée d’Anderlecht. Pour la redynamiser, la Société du logement de la Région bruxelloise (SLRB) et citydev.brussels ont développé un projet de quartier durable de près de 75 000 mètres carrés de logements, d’école et d’espaces d’activités économiques. Officiellement présenté ce jeudi, le projet a été imaginé par une équipe internationale composée de dix bureaux d’architectes (dont Sergison Bates architectes, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Aurélie Hachez Architecte et noAarchitecten).

Des espaces ouverts au public

Concrètement, le projet CityGate II prévoit la création d’environ 400 logements (dont 277 sociaux et 120 conventionnés) et d’environ 15 000 mètres carrés d’espaces d’activités économiques et de parkings. Des espaces communautaires ouverts au public tels que cafés, bibliothèque et salle de sport y sont également prévus afin de limiter l’enclavement du quartier et de favoriser la rencontre et la communication entre les personnes qui fréquenteront le site (travailleurs, enseignants, élèves, habitants, visiteurs).

Une école francophone à pédagogie active devrait par ailleurs progressivement ouvrir ses portes dès 2024. Au total, elle accueillera plus de 1 206 élèves (174 en maternelle, 300 en primaires et 732 en secondaires). L’École de Tous repose en effet sur un tronc commun de la 1re primaire à la 3e secondaire. Elle offrira une formation générale, polytechnique, sportive, artistique et culturelle.

Se voulant mixte et ambitieux, le projet entend répondre aux normes en matière de quartier durable. Il mise ainsi sur la préfabrication, la démontabilité et le réemploi. Le passé industriel du site et sa mémoire seront en outre conservés. "L’équipe d’architecte sélectionnée a pris le parti fort d’aller au bout de la mixité fonctionnelle et de ne pas ‘cacher’ l’activité économique. Au contraire, elle permet des interactions entre les différents occupants du site", précise la SLRB.

Les travaux devraient commencer en avril 2023 et sont prévus jusqu’en mars 2025. D’ici là, le site ne restera pas à l’abandon : depuis son achat par citydev.brussels en 2015, il est animé par une série d’activités temporaires très variées (menuiserie, skate park, murs d’escalade, ateliers d’artistes et d’artisans, etc.).