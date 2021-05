Ce lundi, peu avant 19 heures, un policier de la brigade UNEUS a été agressé par une bande de jeunes, rapporte La Capitale mardi.



La victime était en civil et regagnait alors son domicile après avoir fini son service. Les faits se sont déroulés sur l’avenue Jean Volders, à Saint-Gilles.



Selon La Capitale, une cinquantaine de jeunes du square ont pourchassé le policier et lui sont tombés dessus en faisant notamment usage pour certains de barre(s) en fer et de bâton(s).

La porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi Sarah Frederickx confirme : “Notre collègue a été victime de coups et blessures de la part d’un groupe de jeunes. Il a sept jours d’incapacité de travail. Un procès-verbal a été établi et transmis au parquet de Bruxelles".