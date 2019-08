L'homme du feu est en incapacité de travail jusque la fin du mois.

Un grave incident s'est produit ce vendredi soir vers 23h lors d'une intervention des pompiers de Bruxelles à Laeken. Un homme du feu a été agressé en pleine intervention à la cité Modèle.

Les hommes du Siamu se sont rendus sur place vers 22h39 avec une autopompe pour un feu de container en plastique et des détritus. Ils ont été étonnés de voir la présence de plusieurs groupes de jeunes dans le quartier à leur arrivée

À la fin de l’intervention, un pompier enroulait une lance d’incendie et a été abordé par un badaud. Après un court échange verbal, L'individu a quitté les lieux. Il est subitement revenu sur ses pas. Il a interpellé le pompier par derrière. Lorsque celui-ci s'est retourné, le badaud a mis un violent coup de poing dans le visage de l'homme du feu.



Par réflexe de défense, le pompier a repoussé son agresseur. Ils ont perdu l’équilibre et sont tombés dans un escalier. L’agresseur a été remis à la police qui avait été appelée sur place.



Le pompier est blessé à la bouche et à la dentition. Il a été transféré à l’hôpital. L’agresseur a été conduit vers un autre hôpital pour un check-up. L'homme du feu blessé est en incapacité de travail jusqu’à la fin du mois.

Le Siamu a pris la décision de faire systématiquement appel à la police lors d’interventions médicales ou de pompiers durant la nuit dans la Cité. La Direction du service de secours ajoute condamner fermement toute forme d'agression envers ses pompiers et exprime son soutien à son personnel opérationnel. Elle déposera plainte contre l’agresseur identifié pour pouvoir faire toute la lumière sur cet incident et pour éliminer tout sentiment d’impunité. Plus tôt dans la soirée, vers 22h03, les pompiers étaient déjà intervenus pour un feu de détritus dans la même Cité.