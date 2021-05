Alors que le soleil fait son grand retour sur notre pays, beaucoup de personnes en profitent pour prendre l'air et passer un peu de bon temps au soleil. Un soleil qui va certainement rassembler les foules alors que pas moins de neuf manifestions sont attendues ce samedi à Bruxelles dont la fameuse Boum 3 au Bois de la Cambre qui a pourtant été interdite par le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (tout comme les autres manifestations devant se tenir au même endroit ), mais qui se tient pourtant bien en ce moment.

Suivez notre direct

17h04 : Environ 1000 personnes sont actuellement présentes dans le Bois de la Cambre. Des personnes qui viennent des Pays-Bas et de France sont également venues pour protester contre les mesures.

16h58 : Un cortège avec des opposants à la politique de vaccination et contre les mesures sanitaires se met en mouvement

16h50 : De nombreux anti-vaccins investissent les lieux à l'aide de pancarte afin de critiquer le pass sanitaire notamment qui devrait être mis en place d'ici le mois de juillet en Europe et Belgique.

16h30 : A l'heure actuelle, aucun débordement n'est à signaler et l'on nous annonce une ambiance bon enfant même si le parc commence de plus en plus à se remplir à l'heure d'écrire ces lignes.