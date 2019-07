Le Grand Départ du Tour de France aura lieu ce samedi à Bruxelles. Les spectateurs seront très nombreux pour encourager les coureurs durant ce week-end d’ouverture. On évoque le chiffre de 1,2 million de personnes présentes. Un public important qui nécessite une sécurité optimale. Les forces de l’ordre seront donc présentes en nombre. On parle de plus de mille policiers mobilisés dans la capitale pour le Tour de France. Et on ne compte pas là-dedans les agents assurant les missions habituelles.

La zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles utilisera le plus de policiers. Plusieurs sources évoquent un chiffre aux alentours de 800 personnes. Il faut également y ajouter l’apport de certaines zones de police et de la police fédérale. "Il devrait y avoir environ 180 policiers de la fédérale. Il y a les unités spéciales qui viennent en renfort. Les moyens spéciaux seront aussi déployés comme deux arroseuses, deux hélicoptères et une section de cavalerie", détaille une source.

