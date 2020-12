Un personne est morte jeudi soir dans une bagarre survenue dans un local commercial vide de la Belgicastraat à Zaventem. Plusieurs autres personnes ont été blessées. Les circonstances de l'incident ne sont toujours pas claires et la victime n'a pas été identifiée. Le ou les auteurs n'ont pas encore pu être arrêtés, rapporte le parquet de Hal-Vilvorde. Le parquet a désigné un médecin légiste, a envoyé le laboratoire scientifique sur place et désigné un juge d'instruction pour suspicion d'assassinat, tentative d'assassinat et coups et blessures volontaires à l'encontre de X. Parquet et juge d'instruction se sont rendus sur place durant la nuit de jeudi à vendredi en compagnie des experts désignés.

La zone entourant les faits a été passée au peigne fin jeudi soir avec la coopération d'un appui aérien rapproché de la police fédérale (RAGO), sans qu'aucun auteur ne soit arrêté.