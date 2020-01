La commune de Schaerbeek avait introduit une demande de permis d’urbanisme en vue de la réfection de l’avenue.

Ce jeudi 30 janvier, la Région bruxelloise, sur proposition du secrétaire d’État en charge de l'Urbanisme Pascal Smet (One.brussels), a rendu son arrêté de classement de l’avenue Louis Bertrand. Ainsi, l'avenue, sa perspective et sa berme centrale engazonnée sont classés.

Dans le cadre de l’instruction du permis, la Commission royale des Monuments et Sites avait rendu un avis défavorable sur le projet qui rompait "totalement avec la valeur patrimoniale majeure de l’ensemble urbain remarquable qu’il constitue". Elle estimait ce projet "inacceptable et irrecevable sur le plan patrimonial, urbanistique et paysager".

L’enquête publique avait dès lors été suspendue et le conseil communal de la commune de Schaerbeek avait décidé, en sa séance du 31 mai 2017, d’introduire la demande de classement comme site classé de l’avenue Louis Bertrand.

Cécile Jodogne (Défi) et Frédéric Nimal (Défi), respectivement bourgmestre de Schaerbeek faisant fonction et échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine se réjouissent de cet arrêté : "Il était en effet primordial qu’une des plus belles avenues de notre commune et de notre Région soit protégée vu son caractère qualitatif indéniable, ainsi que sa valeur patrimoniale, historique, esthétique et culturelle indiscutable."

Ce classement, c’est aussi la reconnaissance du travail qui a été fait depuis de nombreuses années par la commune pour la préservation et la conservation de cette perspective qui tient tant au cœur des schaerbeekois fiers de cette avenue et de ce patrimoine qu’ils redécouvrent à chaque édition du Citizen Lights.

"L’avenue Louis Bertrand a toujours été conçue comme une prolongation verte du Parc Josaphat. C’est aussi cela que nous la protégeons aujourd’hui. Cette avenue par sa largeur, ses magnifiques bâtiments, sa perspective est unique à Bruxelles", conclut Pascal Smet.