Une jeune fille 14 ans a été renversée par une voiture jeudi matin à Schaerbeek. Elle a été hospitalisée dans un état critique. Quant à l'automobiliste, il a commis un délit de fuite après l'accident. L'information, rapportée par Het Nieuwsblad, est confirmée par la police de la zone Bruxelles-Nord et par le parquet de Bruxelles. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. L'accident s'est produit jeudi vers 08h00, à l'intersection de la chaussée de Helmet et de la rue Waelhem à Schaerbeek. Une jeune fille a traversé la rue et a été heurtée par une voiture. L'automobiliste a pris la fuite après la collision.

La victime, âgée de 14 ans, a été emmenée à l'hôpital dans un état critique.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident et la police met tout en oeuvre pour retrouver le conducteur.

Selon le parquet, il n'est pas encore possible de déterminer si la jeune fille a traversé sur un passage pour piétons ou non. Les déclarations des témoins divergent sur ce point. Le parquet a également précisé jeudi qu'un expert automobile va se rendre sur place avec le laboratoire de la police fédérale.