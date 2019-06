Le conducteur a commis un délit de fuite après avoir renversé la jeune fille de 14 ans à hauteur de la chaussée de Helmet ce jeudi matin.

Un grave accident s'est produit ce jeudi au croisement entre la rue Waelhem et la chaussée de Helmet à Schaerbeek. Un conducteur a renversé une adolescente vers 8 h du matin. La jeune fille de 14 ans qui se trouvait dans un état critique ce matin, selon la porte-parole du parquet de Bruxelles, est hors de danger d'après sa famille.

Le conducteur de la voiture a commis un délit de fuite. Une enquête a été ouverte pour identifier le conducteur et pour déterminer les causes exactes de l’accident. Un suspect a depuis été arrêté et va être entendu dans le courant de la soirée. Le procureur décidera après l’audition si le suspect sera mis à disposition du parquet du procureur du Roi de Bruxelles.

Le travail des policiers doit encore déterminer si la victime traversait le passage piétons ou pas, car les déclarations des témoins étaient ambiguës. Le parquet a désigné un expert de roulage qui est descendu sur les lieux avec le labo de la police fédérale.