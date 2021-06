Plusieurs phases test avaient conforté l'idée, c'est désormais chose faite: Bruxelles aura sa Grande Roue permanente.

Le Collège de la Ville de Bruxelles a en effet convenu d'un emplacement fixe pour celle-ci: la Grande Roue - 42 cabines montant jusqu'à 55 mètres de haut - sera installée Place Poelaert.

C'est la société du forain René Bufkens, propriétaire de The View, qui a été retenue pour la réalisation du projet, précise la Ville de Bruxelles dans un communiqué samedi matin.

“La Grande Roue apporte une vraie plus-value au package touristique de Bruxelles soutient de manière importante l’attractivité des commerces de la Ville, notamment aux abords du Sablon, des Marolles et du boulevard de Waterloo”, commente Fabian Maingain, échevin bruxellois en charge des Affaires économiques. Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, se dit également ravi: "L’engouement autour de la grande roue lors de la phase test a été assez révélateur de son attractivité sur l’une des plus belles places « avec vue » de la capitale. Tant les Bruxellois que les visiteurs ont adhéré à la Grande roue. Cette installation qui se veut dès lors permanente s’inscrit dans la volonté de rendre notre ville plus attractive", déclare-t-il.

Les autorités bruxelloises doivent à présent voir avec la Région pour l’obtention du permis d’urbanisme. Leur objectif est d'obtenir un permis pour 2022 et pour une durée de 6 ans.

En attendant, les amateurs qui n'ont pas le vertige pourront déjà en profiter dès cet été, puisque la Grande Roue sera remontée en mode événementiel.