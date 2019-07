Des images d'une intervention de police à la gare du Midi ont été diffusées ce lundi soir sur Twitter. On y voit les forces de l'ordre mettre à terre un individu, parlant anglais, après une discussion avec les agents. L'un deux assène un coup à l'arrière de la jambe de l'homme arrêté afin de le maîtriser. D'autres agents de la police et du service de sécurité de Securail s'étaient disposés en cercle et repoussaient les voyageurs qui essayaient de s'interposer.

Sur une seconde vidéo ayant été filmée un peu avant qu'il ne soit maîtrisé, l'homme faisait valoir en anglais à un policier qu'il n'avait pas apprécié qu'il pose les mains sur lui. L'agent lui a alors demandé un document d'identité, mais l'homme ne lui a pas fourni, tout du moins sur les images diffusées.

Les faits ont suscité l'indignation de certains internautes. "Actuellement à Bruxelles. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vécu. Ça ne devrait pas arriver", indique notamment la personne qui a posté les images.

Une autre témoin a aussi mis en ligne une vidéo en réaction à la première en expliquant ce qu'elle a vu. "J'ai aussi été témoin de cela... Je suis absolument sous le choc, c'est dégoûtant. Dans la vidéo, vous pouvez voir le policier demander ce qu'il y a là-dedans. Nous attendions tous d'être aidé par Thalys pendant 5 heures à cause d'un train annulé. La police n'avait pas le droit de l'approcher comme ça", indique-t-elle.

La porte-parole de la police fédérale a assuré que les circonstances des faits étaient en train d'être analysées en interne. Elle ajoute que les policiers seront entendus pour donner leur version de l'histoire avant de déterminer si leur réaction a respecté la proportionnalité attendue.