Environ 500 personnes se sont rassemblées au Bois de la Cambre ce samedi, pour protester contre les mesures sanitaires. Des manifestations similaires ont lieu aujourd'hui dans des dizaines d'autres pays et villes du monde.

Selon les manifestants du Bois de la Cambre, les mesures prises par les différentes autorités belges vont à l'encontre de la Constitution et des droits humains fondamentaux et sont exagérées et peu utiles dans la lutte contre la pandémie. "De nombreuses études scientifiques ont été menées sur les médicaments, sur les moyens de renforcer le système immunitaire", affirment les manifestants. "Des études qui montrent que les lockdown ont des conséquences catastrophiques pour la santé mentale et physique, que le test PCR est nocif, que les masques font plus de mal que de bien. Mais les politiciens les ignorent et poursuivent leurs politiques. Seuls certains experts sont autorisés à parler tandis que d’autres sont punis s’ils ouvrent la bouche."

© Belga

Ils estiment que le danger et l'ampleur de la pandémie sont grandement exagérés, tandis que les dommages causés par les mesures sanitaires seraient sous-estimés.

"Nous sommes ici aujourd'hui pour revendiquer notre liberté", ont déclaré certaines personnes présentes. "Depuis plus d’un an, nos droits et libertés constitutionnels ont été limités et violés et cela doit cesser. Où allons-nous lorsque les voix critiques ne peuvent plus être entendues dans un pays démocratique ? "