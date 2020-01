Le magazine Medor dévoile l'usage, sans justificatif, de la carte bancaire de l’école des jeunes par son président. Catherine Moureaux "tombe des nues".

L'échevin molenbeekois Abdellah Achaoui pioche-t-il allègrement dans les subsides régionaux octroyés à l'école des jeunes de l'Union Saint-Gilloise ? C'est, en substance, ce qu'écrit le magazine d'investigation Medor ce lundi, s'étonnant de nombreux retraits d'argent effectués, sans justification, avec la carte bancaire de l'ASBL Ecole des jeunes.

"Au distributeur de l’agence Belfius de la Barrière de Saint-Gilles, Achaoui a retiré quelque 6.500 euros, le 8 novembre 2019. Il a utilisé pour cela la carte de l'ASBL de l'Ecole des jeunes", écrit Medor. "En quelques minutes, le vendredi 29 novembre, Achaoui est reparti avec un peu plus de 2.500 euros d’argent cash, en six opérations. Aucune justification n’accompagne ces retraits. Or, la veille, le 28 novembre, l'ASBL de l'Ecole des jeunes de l’Union Saint-Gilloise avait touché la première tranche du subside régional de 200.000 euros annuels (160.000 euros)." Medor fait également part du fait qu'Achaoui récupérait systématiquement la caisse bleue des entrées payées par les parents.

© DR



Une voiture de fonction à 45 000 euros...

Abdellah Achaoui est président et administrateur délégué de l’Ecole des jeunes depuis mi-2019. Il est également trésorier faisant fonction et le principal responsable sportif du club saint-gillois. Alors qu'il a toujours juré ses grands dieux qu'il n'était pas rémunéré, Medor a découvert qu'il touchait 2 000 € par mois pour ce job. En plus son salaire d'échevin. Grand protégé de Philippe Moureaux, Abdellah Achaoui est très proche de l'échevine saint-gilloise du Sport Cathy Marcus (PS). L'intéressée assure bien connaître Abdellah Achaoui. "Mais nous ne sommes pas très proches. Effectivement, je connais très bien Abdellah Achaoui, il a toujours évolué dans le football. Mais je n'ai aucun pouvoir pour aller dire au propriétaire de l'Union d'embaucher telle ou telle personne". Cathy Marcus est aussi tombée des nues lorsqu'elle a appris qu'il était rémunéré par le club. "Je l'ai appris aujourd'hui ! Il m'a toujours confié qu'il faisait ça bénévolement. Je tombe de ma chaise !"

A Molenbeek-Saint-Jean, on découvre le dossier. "On tombe un peu des nues. Nous sommes en train de prendre connaissance du dossier", nous annonce Rachid Bargouti, porte-parole de la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux (PS). "Maintenant, on cherche à avoir plus d'informations. Nous jouerons la transparence à 100% donc, si ce qu'écrit Medor est juste, notre réaction sera sans équivoque. D'ici là, attendons d'avoir plus de précisions."

En 2008, La DH écrivait déjà que que l'édile n'était pas avare de belles choses. Lorsqu'il a rejoint la liste PS, après être passé par le PRL et le SP.A, Abdellah Achaoui a été placé vice-président de l'IBDE (intercommunale bruxelloise des eaux). Achaoui a alors fait acheter par l'institution publique une Audi A6 qu'il a munie d'options les plus luxuriantes pour plus de 13.000 €. La seule peinture de son carrosse a coûté 4.500 €. Tout cela a fait monter la facture de la voiture de fonction à 45.000 €. Sans oublier un revenu mensuel de 2 000 € par mois pour la vice-présidence et un GSM de fonction à 700 € (nous sommes en 2008). 843 voix de préférence, obtenues à l'arraché lors du scrutin du 8 octobre 2006, écrivait notre chroniqueur à l'époque.

© DR