Un accident entre une voiture et un camion a eu lieu lundi vers 14h40 rue Dante à Anderlecht, a indiqué lundi soir Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Une femme est sérieusement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Son mari et ses trois jeunes enfants ont été emmenés à l'hôpital pour s'assurer qu'ils allaient bien.

Des occupants de la voiture, le père de famille était conscient et debout à l'arrivée des secours. Il a été emmené à l'hôpital par mesure de prudence. Deux enfants étaient attachés dans des sièges auto Maxi-cosi. Ils ont été transportés à l'hôpital dans ces mêmes sièges. Ils devront passer un scanner avant de pouvoir être détachés. Un enfant en âge de marcher a de plus été emmené à l'hôpital pour une consultation visant à s'assurer qu'il n'avait pas de séquelles. La mère de famille a dû être désincarcérée. Le toit, la portière et l'aile ont dû être découpés par les pompiers, les jambes de la victime étant coincées. Le conducteur du camion était sous le choc. Les circonstances de l'accident n'ont pas été établies pour l'instant.