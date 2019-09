L'intercommunale espère obtenir une réponse avant la fin de l'année.

Gelé depuis 2014, le prix de l'eau pourrait augmenter à Bruxelles en 2020. C'est en tout cas la volonté de Vivaqua. L'intercommunale en charge de la distribution de l'eau courante dans la capitale a introduit une demande dans ce sens auprès de Brugel, le régulateur pour le secteur gaz/électricité. C'est ce dernier qui est chargé de valider toute demande d'augmentation des tarifs de l'eau.

"Toutes nos charges ont augmenté depuis 2014", explique Yves Bourdeau, le directeur commercial de Vivaqua à nos confrères de La Capitale. "On a demandé à pouvoir obtenir la compensation. Jusqu'à présent, on a pu l'assumer sans hausse des tarifs mais on arrive au bout de ce qui est possible."

Vivaqua espère que sa demande d'indexation des tarifs sera acceptée avant la fin de l'année pour pouvoir instaurer les nouveaux prix dès le début de l'année prochaine. "Rien n'a encore été décidé, on annalyse en fonction des réels besoins de Vivaque. La demande sera ensuite soumise au Conseil des usagers qui aura un mois pour remettre son avis", précise-t-on du côté de chez Brugel.