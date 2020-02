La piste cyclable située entre l’hippodrome et la gare de Boitsfort est en piteux état. La Région envisage de la refaire.

Les utilisateurs de la piste cyclable entre l’hippodrome et la gare de Boitsfort s’en plaignent régulièrement : l'infrastructure cyclable sur ce tronçon n’est pas digne d’une ville-région comme Bruxelles qui entend donner “plus de place à la mobilité douce et aux vélos” dans les années qui viennent.

“Son état lamentable est un coupe-gorge pour les usagers qui sont contraints de quitter la piste pour circuler sur le trottoir ou la chaussée tant rester sur le piste engendre des risques inadmissibles d’accident”, explique le député Christophe Magdalijns (Défi), qui a interpellé la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) au parlement bruxellois. “La piste cyclable est en piteux état et extrêmement dangereuse entre l’hippodrome de Boitsfort et la gare de Boitsfort, en particulier en sortie de ville, et en fort mauvais état entre Wiener et Delleur. Les défauts, nids de poule, dalles manquantes ou taques proéminentes relèvent de la négligence qui pourrait engager la responsabilité des pouvoirs publics en cas d’accident. Un cas de figure à envisager sérieusement vu la situation."

"Pour le cas particulier que je vous cite, vos services ont-ils prévu une intervention et une réfection en profondeur à brève échéance? Ce n’est pas tout de prévoir l’extension du réseau et de viser le bouclage du réseau ICR, que chacun ici appelle sans doute de ses vœux, encore faut-il entretenir correctement l’existant", s'interroge-t-il.

Dans sa réponse, la ministre de la Mobilité a affirmé que des améliorations allaient être apportées dans les années à venir. "Nous venons d’introduire un permis d’urbanisme pour l’entretien du tronçon concerné. Nous attendons le permis pour pouvoir intervenir. Plus globalement, nous disposons d’un premier rapport de l’état des infrastructures cyclables, réalisé en 2013 à l’aide d’un vélo mesureur développé par l’association d’usagers Fietsersbond. Depuis lors, nous avons procédé à la rénovation des pistes cyclables situées sur le boulevard Industriel, le boulevard de la Plaine, le quai de Willebroek ou encore une grande partie de l’avenue de Tervueren. Il est prévu de rééditer cet audit, et de mettre à jour la liste des axes à rénover. La programmation pour 2020 est en cours", conclut-elle.