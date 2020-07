La crise du Covid-19 a eu raison des terrasses de l’hippodrome cette année. Las, les deux créateurs d’un concept né voici 18 ans et rassemblant entre 60 000 et 80 000 Bruxellois chaque année à l’orée de l’ancien hippodrome de Watermael-Boitsfort, ont décidé de continuer à faire vivre une partie du site de l’hippodrome en ouvrant le Jardin du Pesage.

C’est dans ce bâtiment que les jockeys étaient pesés avant chaque course hippique. Rénovée à l’identique par la Région bruxelloise, cette bâtisse cossue décorée par Lionel Jadot accueille aujourd’hui un restaurant branché aux multiples facettes, à l’instar de sa déco bariolée, particulièrement chaleureuse.

"Avec la crise du Covid-19, on a dû oublier la terrasse O2 pour cette saison. La terrasse, c’est entre 1 et 1,5 million de chiffre d’affaires par an, ce sont des centaines d’emplois, regrette Benoît Marquezy, l’un des deux créateurs de la terrasse O2 avec Denis Van Praet. Nous ne voulions pas rester les bras croisés, alors nous avons saisi l’opportunité du Pesage lorsqu’elle s’est présentée."

Un site de 32 hectares

Le Jardin du Pesage, c’est plus qu’un restaurant. " D’abord, nous sommes sur un site exceptionnel de 32 hectares. À dix minutes du centre-ville mais aussi à l’entrée de la forêt de Soignes. Idéal pour les promeneurs et cyclistes venant des deux Brabant."

Sur place, une cuisine fine et simple à moins de 20 euros signée par le traiteur Benjamin (Pain et le Vin, Sea Grill, etc.) : tataki de thon rouge aux deux sojas, frites au parmesan, ravioles aux truffes, variété de brochettes à la sauce saté, sans oublier quelques délicatesses sucrées pour l’après-midi ou le dessert. On peut y bruncher tranquille en famille pendant que les enfants jumpent sur le château gonflable, y déguster l’un ou l’autre plat plus élaboré en toute intimité sur la splendide terrasse avec vue sur l’hippodrome, y boire un verre entre collègues après le boulot ou, bientôt, s’offrir un menu gastronomique à l’occasion de l’une ou l’autre soirée signature en présence d’un grand chef.

Le Jardin du Pesage est ouvert du jeudi au dimanche de midi à minuit.

Infos et réservations : https://www.lejardindupesage.be/.