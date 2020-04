Samedi soir, plusieurs habitants sont sortis dans la rue pour remercier le personnel médical, en dansant à moins d'un mètre l'un de l'autre. Des policiers se sont joints à eux.

La scène s'est déroulée samedi soir, sur le coup de 20h lors du traditionnel hommage des citoyens pour le corps médical. Au lieu de rester chez eux et de remercier de loin les médecins et infirmiers qui travaillent sans relâche pour endiguer l'épidémie du coronavirus, plusieurs habitants de Wolluwe-Saint-Lambert ont décidé de sortir dans la rue pour exprimer leur enthousiasme. Ils se sont mis à danser sur le titre "Summer Jam". Petit problème: la plupart d'entre eux n'ont pas respecté les mesures de distanciation sociale.

Sur une vidéo partagée sur Facebook par une habitante locale, on peut voir une voiture de police garée, avec deux agents à l'extérieur. Une policière se laisse aller à danser et à applaudir et ne semble absolument pas prêter attention à la scène qui est en train de se dérouler.

"Il est 20h23, ça fait 23 minutes que ça dure (...) je vous présente officiellement ceux qui auront un tube dans la gorge dans deux semaines", s'exclame l'habitante irritée à l'origine de la vidéo.