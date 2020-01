Bruxelles Woluwe-Saint-Pierre menace la Région de faire cavalier seul dans le dossier des bornes électriques à Bruxelles Alice Dive

Alors que l’édition 2020 du Salon de l’automobile de Bruxelles va ouvrir ses portes, le dossier politique - ô combien sensible - relatif à l’installation de bornes de recharge électrique sur le territoire bruxellois n’échappe pas à leur vigilance. Il faut dire que l’heure est cruciale. D’ici à 2035, date à partir de laquelle le gouvernement bruxellois a décidé d’interdire dans Bruxelles les moteurs thermiques (essence, diesel et LPG), il faut parvenir à doter le territoire de la Région-capitale de 4 000 à 8 500 bornes électriques pour répondre aux besoins de la population. Or, à ce stade, seules dix-sept d’entre elles sont opérationnelles.