Le MR, qui siège dans l'opposition en Région bruxelloise, a demandé vendredi, par l'entremise du député-bourgmestre Vincent De Wolf, au ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) des "clarifications urgentes sur l'état d'avancement des tests, sur les règles de priorités dans leur organisation" dans les maisons de repos/et de soins. Il veut aussi en savoir plus les mesures qui seront mises en œuvre pour celles qui auront pu déceler, en leur sein, les porteurs et non porteurs du virus.

Au sein des trois Régions, près de 13.544 tests ont été réalisés au sein des maisons de repos du pays, depuis le 10 avril dernier: 9.130 en Flandre, 3.963 en Wallonie contre 235 à Bruxelles, selon le bulletin épidémiologique publié jeudi par l'Institut de santé Sciensano, cité par l'élu du Mouvement réformateur. Selon celui-ci, seuls 104 membres du personnel et 131 résidents auraient été testés au sein des maisons de repos de la Région bruxelloise.

Toujours d'après Vincent De Wolf, le ministre Alain Maron a annoncé dès le début du mois en cours sa volonté de procéder au testing Covid-19 des 146 maisons de repos bruxelloises afin de dépister l'ensemble des résidents et des membres du personnel de ces institutions. C'est "fondamental pour protéger les résidents et le personnel et de lutter contre la propagation du virus".

Par la voix du député libéral, le MR "s'inquiète de la capacité du ministre bruxellois de la Santé de mettre en œuvre rapidement et efficacement la capacité de testing débloquée par le gouvernement fédéral.

"Comment expliquer un tel retard dans la réalisation des tests ou dans la communication des résultats de ceux-ci au sein des maisons de repos bruxelloises? Jour après jour, les maisons de repos restent sans nouvelle de la part du ministre de la Santé ou de l'opérateur régional Iriscare quant à la planification et à l'organisation des tests à large échelle", a déploré Vincent De Wolf.

Rappelant qu'il est vital de pouvoir identifier les porteurs du Covid-19 afin de déployer une véritable stratégie de cohortage pour protéger les résidents non atteints par le virus, le chef de file MR se demande s'il y a "une véritable stratégie sanitaire" et "un pilote dans l'avion en chute libre". Il dénonce "l'absence quasi totale de transparence dans la mise en œuvre des campagnes de tests au sein des maisons de repos".