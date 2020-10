Jean-Luc Colin (Tissens, à Hoeilaert) est en colère : " On terminait de ranger et on a été verbalisés !"

Pour les établissements Horeca, l’horizon est bien noir. Certains ne nourrissent guère l’espoir de reprendre leurs activités avant le début de l’année prochaine.

Il ne leur restait qu’un week-end pour vider les frigos et accueillir une dernière fois une clientèle fidèle et solidaire. C’était aussi le cas chez Tissens, à Hoeilaert, un établissement appartenant à Jean-Luc Colin. Dimanche soir, dernier service. Il est une heure du matin et il faut fermer. Les clients s’en vont, Jean-Luc Colin ferme la porte à clé.