Des vaccins inutilisables suite à une panne d'électricité dans un centre de vaccination à Gand

Quelque 750 rendez-vous ont été reportés plus tard dans la journée.

Les personnes qui n'ont pu recevoir leur vaccin se verront injecter une dose provenant d'autres zones de soins. On ignore encore combien de sérums ont été rendus inutilisables par la panne d'électricité.

Les générateurs de secours n'auraient pas fonctionné et la durée de la panne, tout comme sa cause, ne sont pas encore claires. Il n'y aurait cependant pas eu d'intention criminelle, la police et le parquet ne sont pas sur place.

Quelque 4.000 personnes devaient être vaccinées vendredi dans le centre. Celles arrivées entre 08h00 et 10h00 ont reçu un nouveau rendez-vous. Certaines pourront encore être protégées ce vendredi, le reste devra revenir un autre jour.

Les vaccinations ont repris à 10h00.