Plopsaland à La Panne contraint de fermer des points de restauration, son CEO en colère: "Le gouvernement doit trouver une solution"

Le parc d'attractions Plopsaland de La Panne est contraint de fermer une grande partie de ses points de restauration en raison d'un manque de personnel, rapporte le journal flamand HLN. Et pour son CEO, cela est lié au travail au noir pratiqué sur la côte belge.

Le parc recherche en urgence une centaine de saisonniers ou d'étudiants. Le CEO du groupe Plopsa, Steve Van den Kerkhof, attribue la pénurie de personnel à la fermeture liée au coronavirus mais aussi en partie à cause du travail non déclaré dans le secteur de la restauration sur la côte.

"C'est la première fois en 21 ans que je vis cela, c'est tellement catastrophique que nous devons garder les restaurants et les points de restauration fermés tous les jours en raison de la pénurie d'employés. Malheureusement, en raison de la fermeture obligatoire ces derniers mois, nous avons perdu de nombreux employés", a-t-il déclaré, avant de poursuivre que le travail au noir était aussi un facteur décisif.

"Quand je demande aux employés qui s'arrêtent, pourquoi ils le font, ils me répondent qu'ils gagnent plus dans l'industrie de la restauration en dehors de notre parc parce qu'ils peuvent travailler au noir là-bas", explique Steve Van den Kerkhof auprès d'HLN. "Nous faisons tout selon les règles et il est donc difficile de trouver du personnel", déplore-t-il, dénonçant "une bataille inégale dans laquelle le gouvernement doit trouver une solution".

Le PDG exhorte le gouvernement à agir en effectuant davantage de contrôles sur la côte belge, en particulier lors de haute saison.

Les étudiants en emploi, les saisonniers et les flexi-jobbers intéressés peuvent s'inscrire via www.plopsajobs.be ou dans les bureaux de Plopsa, à côté de l'entrée de Plopsaland De Panne.