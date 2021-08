Pollution à Zwijndrecht: l'entreprise 3M déverse illégalement une autre substance toxique, le FBSA, dans l'Escaut

Crise environnementale du PFOS: une "marche pour une ville et un port sains" sera organisée dimanche à Anvers

Les militants écologistes des mouvements tels que Grondrecht, Ineos Will Fall, Recht op Lucht, Pijpleiding ACTiecomité et Red onze Kleiputten organisent une "marche pour une ville et un port sains" dans les rues d'Anvers le dimanche 4 juillet.