Accueil Régions Flandre À quoi ressemble la spiritualité des jeunes Flamands ? Avec l'athéisme "dogmatique", "on peut presque parler d’une nouvelle religion" Une étude de la KULeuven ausculte la spiritualité des jeunes Flamands de 18 à 25 ans. Où apparaissent des clivages. © Belga Jacques Hermans Journaliste

Les Flamands âgés de 18 à 25 ans et inscrits dans un établissement d'enseignement libre ont-ils aujourd'hui une vie spirituelle et si oui, à quoi ressemble-t-elle ? À en croire l'enquête menée par la KU Leuven et rendue publique par l'hebdomadaire chrétien Tertio mercredi, plus de 60 % des jeunes au nord du pays s'intéressent, de l'une ou de l'autre façon, à cette interrogation éthique et métaphysique...