Un homme armé interpellé près d’une école à Tielt

Vers 10 h 30, mardi, la police de Tielt (Flandre occidentale) a imposé un lockdown aux élèves du Sint-Jozefinstituut. En cause : un homme armé a été signalé dans les environs de l'établissement scolaire.

Au cours d’une intervention dans le quartier, les pompiers auraient en fait été confrontés à une personne agressive dans la Stationstraat.

Le campus de Reynaert, situé non loin, avait également été soumis à un confinement tant que l'individu armé n'avait pas été interpellé. "La sécurité des élèves était garantie à tout moment", expliquait, à la VRT, la directrice du Sint-Jozefinstituut.

Était-ce une arbalète ?

Ce n’est qu’aux alentours de 15 heures que l’homme a pu être maîtrisé. Il s’était retranché chez lui, menaçant les forces de l’ordre.

Des agents d’unités spéciales d’intervention ont été mobilisés. Et, selon la police, l’individu n’a pas été blessé durant l’intervention.

Plusieurs témoignages ont évoqué un homme armé d’une arbalète. Une information qui a été largement répandue sur les réseaux sociaux et par certains médias. Mais elle n’a pas été confirmée par les forces de l’ordre.

Après cette interpellation, la police locale a indiqué que la situation était sous contrôle. Les élèves et les étudiants ont pu sortir de leurs établissements scolaires en toute sécurité.

Les motivations de l’homme ne sont pas connues. Aucune information n’a été communiquée par les autorités.

Comme à Courtrai le 7 octobre

C’est la deuxième fois en quelques jours que la Flandre occidentale est confrontée à ce type d’incidents.

Le 7 octobre, la police avait reçu des signalements faisant état de la présence d’un homme armé aux abords de la haute école Vives à Courtrai.

Le campus a été fermé et près de 12 000 personnes ont été appelées à ne pas sortir, principalement des élèves d’écoles primaires et secondaires, mais aussi du personnel du CPAS et de la bibliothèque, de l’académie des Beaux-Arts et de la commune.

L'individu, âgé de 18 ans, avait été arrêté dans la soirée du 7 octobre. "Au moment de son arrestation, il était en possession d'un pistolet à air comprimé, une réplique parfaite d'une vraie arme", avait déclaré le parquet de Flandre occidentale.