Pollution à Zwijndrecht : surveillance des particules fines à proximité de 3M et des travaux de l'Oosterweel

Les filtres à air seront à leur tour analysés pour détecter la présence de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), des substances industrielles toxiques. À ce jour il n'existe aucun cadre juridique définissant la quantité de PFAS maximale admise dans l'air. C'est pourquoi le Vito a élaboré, sur la base des normes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), un cadre d'évaluation temporaire qui part du principe que 20% de l'exposition totale aux PFAS se produit par voie aérienne. De cette manière, le Vito évalue, de manière temporaire, la limite à 0,44 ng/m3 d'air pour la somme des quatre composés appartenant aux PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHx) et recommande de rapidement déterminer une valeur complète à titre indicatif.

Les premiers résultats montrent des concentrations plus élevées de PFAS à proximité du chantier de l'Oosterweel et du site de 3M. Si toutes les valeurs moyennes mesurées sont en deçà de la valeur de repère temporaire, il convient toutefois de noter qu'il a plu beaucoup plus en juillet et en août que les années précédentes, explique la VMM.

Il devrait être possible de fixer des seuils d'alerte d'ici à la fin de l'année, avec une vérification des mesures de contrôle des particules fines en cas de dépassement voire des mesures supplémentaires telles que la suspension de certaines activités.

"Ces résultats de mesure seront très importants lorsque les toxicologues commenceront à analyser les échantillons de sang", selon le commissaire du gouvernement flamand sur la question des PFAS, Karl Vrancken. "Outre l'exposition par le biais des aliments, du sol ou de l'eau, les connaissances sur la distribution des particules de PFAS dans l'air sont d'une grande importance pour tirer des conclusions encore plus efficaces sur l'impact des PFAS sur la santé et pour affiner les mesures".