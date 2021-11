Une Porsche Cayenne finit dans la Dendre: deux personnes perdent la vie

Peu de temps avant 8h, une Porsche Cayenne a dévié de sa trajectoire au niveau d’un rond-point à Okegem avant de terminer dans la Dendre. Les secours sont parvenus à extraire les deux passagers du véhicule, Mark (38 ans) et Jelle (26 ans), et ont directement été transféré à l'hôpital. Malheureusement, dans un état très critique, les deux amis n'ont pas survécu.

"Jelle et Mark étaient des amis proches depuis des années et traînaient ensemble régulièrement. Les deux étaient presque inséparables. Je les rencontrais régulièrement ensemble. Ils étaient très sympas et avaient un cœur d’or. C’étaient deux gars formidables, c’est tout ce que je peux en dire", a confié Kevin Nuyts, un ami des défunts au Het Laatste Nieuws.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Selon les premières informations, un excès de vitesse pourrait être à l'origine du drame.