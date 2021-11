Pollution à Zwijndrecht : des tours de vis budgétaires ont limité les moyens de surveiller les substances toxiques

Après être passée par trois cycles successifs d'économies, l'Agence publique flamande des soins et de la santé - la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" - ne dispose ni des moyens ni de la main-d'œuvre nécessaires pour assurer le suivi de toutes les substances sujette à préoccupation et qui requièrent une attention politique comme il se doit.

Ces propos ont émané de l'Administrateur général de l'agence, Dirk Dewolf, lundi matin, devant la commission d'enquête sur la pollution aux PFOS du Parlement flamand. Au cours de la séance, les députés et députées de la commission d'enquête sur la contamination par les PFOS, substances chimiques classées comme perturbateurs endocriniens, autour du site de l'entreprise chimique 3M à Zwijndrecht voulaient savoir comment il était possible que l'Agence pour les soins et la santé n'ait été informée des problèmes de contamination potentielle à Zwijndrecht qu'au début du mois de juin de cette année.

L'administrateur général Dirk Dewolf et le chef de l'équipe affectée à la santé environnementale, Bart Bautmans, ont dressé un tableau qui donne à réfléchir sur la manière dont l'Agence doit assurer la surveillance des substances nocives.

Trois gouvernements flamands successifs ont imposé des mesures de réduction des coûts, imposant à l'équipe chargée des soins de santé environnementale au sein de l'agence soins et santé de se contenter de 36 % d'employés en moins, a souligné M. Dewolf. Et ces deux dernières années, le personnel restant a principalement été affecté à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

L'équipe qui doit s'occuper spécifiquement de l'analyse des risques représente actuellement un équivalent temps plein et demi, a ajouté Bart Bautmans.

"Lorsque vous savez qu'ils ont surtout travaillé sur le coronavirus et la légionellose, vous comprenez que nous sommes en fait à l'arrêt depuis deux ans dans ce domaine", a-t-il commenté

Plus largement, les tours de vis successifs donnés aux coûts ont conduit, entre autres, à l'abandon de certaines tâches. C'est également le cas des avis systématiques fournis par l'Agence pour les soins et la santé lors de la délivrance des permis d'environnement pour les établissements classés "G", ce qui signifie qu'il y a un impact sur la santé. En raison des effectifs limités, ces conseils ont été limités à des avis standard, à la suite de quoi il a été décidé en 2015 d'arrêter complètement et de passer à des feux verts tacites, a expliqué M. Dewolf. "On s'en étonne aujourd'hui, mais c'est donc le résultat d'une stratégie que nous avons été contraints de développer."

Cela signifie également que l'Agence pour les soins et la santé ne peut pas surveiller de près d'autres menaces potentielles, ou du moins pas suffisamment. "Cette Commission aurait pu tout aussi bien traiter des retardateurs de flamme au brome; je n'aurais pas la moindre idée de l'endroit où ils sont produits. Il existe de nombreuses substances préoccupantes qui nécessitent une attention politique, mais cela dépasse nos capacités, soyons clairs à ce propos", a souligné M. Dewolf.

Mais l'Administrateur général se demande également si ce doit être une mission centrale des pouvoirs publics. "J'oserais dire que l'industrie elle-même devrait veiller à ce qu'il ne reste rien à épurer", a-t-il conclu.