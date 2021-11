Gand sera la Capitale européenne de la jeunesse en 2024

L'annonce a été faite lors de la remise des prix à Bruxelles. Le choix a été basé sur un dossier constitué par les jeunes Gantois et baptisé "We are the city". Il s'articule autour du volontariat, de la citoyenneté, de la place des jeunes et d'une ville solidaire.

En 2024, ces principes seront également traduits en actions et projets. Par exemple, un camp international de mouvements de jeunesse aura lieu à Gand et se penchera sur la thématique du droit de vote pour les jeunes de 16 ans. La ville souhaite également mettre en place un lieu central où les jeunes pourront créer, expérimenter et organiser.

Gand a devancé des villes comme Lviv en Ukraine, Veszprém en Hongrie et Chisinau en Moldavie.