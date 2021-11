Un médecin gantois arrêté après avoir pratiqué une euthanasie injustifiée

Un médecin d'un hôpital de Gand a été arrêté ce week-end. Ce dernier aurait pratiqué une euthanasie illégale sur un patient âgé ce vendredi. L'hôpital a immédiatement suspendu le praticien pour une durée indéterminée, rapportent nos confrères de Het Laastste Nieuws.

Si on ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'acte, les conditions prévues par la loi n'auraient pas été remplies rendant ainsi l'euthanasie illégale, comme par exemple consulter "un autre médecin sur le caractère grave et incurable de la maladie du patient et informer des raisons exactes de la consultation" ou " une preuve écrite et signée par le patient lui même sur son souhait d'euthanasie".

Le parquet enquête sur l'affaire. L'hôpital a suspendu le médecin pour une durée indéterminée avec effet immédiat, selon un e-mail envoyé à tout le personnel.