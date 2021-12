"Gestapo verte", "Menteur": le bourgmestre de Middelkerke réagit à la plainte contre lui pour non-port du masque

C'est un conseil communal très agité qu'a connu la commune côtière de Middelkerke ce mercredi. Le conseiller communal Robin De Lille (Groen) a demandé la parole au début de la réunion pour faire remarquer qu'un grand nombre de conseillers et de membres du collège des échevins ne portaient pas de masque, alors que celui-ci est obligatoire pour de telles réunions. Le président du conseil a alors appelé tout le monde à mettre son masque buccal.

Cependant, le conseiller Groen a noté que le bourgmestre lui-même, Jean-Marie Dedecker (LDD), n'a pas tenu compte de cet appel. "Ce n'est pas la première fois que le bourgmestre ne prend pas les mesures contre le coronavirus très au sérieux, mais ceci est la cerise sur le gâteau", a-t-il déclaré avant de quitter la salle.

Le bourgmestre a réagi à cet épisode auprès de nos confrères de HLN. "De Lille est un gros menteur. J'avais mon masque buccal quand je suis arrivé puis je l'ai enlevé pour ouvrir la réunion. Parce que je ne parle pas avec mon masque. De plus, il y a plus qu'assez d'espace entre les tables. J'ai donc respecté les mesures correctement", a-t-il affirmé. Avant d'ajouter : "Le seul but de cette Gestapo verte est d'argumenter afin d'entrer dans les journaux". Face à cette déclaration, le conseiller Groen a maintenu sa version des faits. "Je ne supporterai pas d'être traité de menteur", a-t-il rétorqué.

L'affaire est en tout cas loin d'être close. Le conseiller communal a déposé une plainte auprès du gouverneur de la province de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, qui est responsable du contrôle des autorités locales.